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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:21:50 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10722
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07999
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.9811
BHD BAHREYN DİNARI 22.4429
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09979
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.3040
BAM BOSNA HERSEK MARKI 5.0219
BWP BOTSVANA PULASI 0.74473
BRL BREZİLYA REALİ 1.4705
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06549
CZK ÇEK KORUNASI 0.36849
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00058
MAD FAS DİRHEMİ 0.91972
PHP FİLİPİN PESOSU 0.17492
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.52520
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00745
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.5376
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11341
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.3113
HKD HONG KONG DOLARI 1.0915
IQD IRAK DİNARI 0.00709
ISK İZLANDA KRONU 0.06038
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01957
LYD LİBYA DİNARI 6.1705
HUF MACAR FORİNTİ 0.02732
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.16062
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 2.0304
MXN MEKSİKA PESOSU 0.39723
EGP MISIR LİRASI 0.53711
NAD NAMİBYA DOLARI 0.52520
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00082
PEN PERU YENİ SOLU 2.3553
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.1821
RSD SIRP DİNARI 0.08427
SGD SİNGAPUR DOLARI 6.2175
SDG SUDAN POUNDU 0.15349
SYP SURİYE LİRASI 0.00673
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.52520
THB TAYLAND BAHTI 0.27221
TND TUNUS DİNARI 3.0709
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.4214
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.29734
OMR UMMAN RİYALİ 21.9815
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.9364
VND VİETNAM DONGU 0.00037
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.4773
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.29594
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.6397

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