TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10722
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07999
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.9811
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|22.4429
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09979
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.3040
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|5.0219
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.74473
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4705
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06549
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36849
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00058
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.91972
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.17492
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52520
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00745
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.5376
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11341
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.3113
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0915
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00709
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06038
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01957
|LYD
|LİBYA DİNARI
|6.1705
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02732
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.16062
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|2.0304
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39723
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.53711
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52520
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00082
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.3553
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1821
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08427
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|6.2175
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.15349
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00673
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52520
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.27221
|TND
|TUNUS DİNARI
|3.0709
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.4214
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.29734
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|21.9815
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.9364
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00037
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4773
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.29594
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.6397