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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:46:54 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10207
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07483
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6347
BHD BAHREYN DİNARI 20.8818
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09286
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1438
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6828
BWP BOTSVANA PULASI 0.68665
BRL BREZİLYA REALİ 1.4235
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06115
CZK ÇEK KORUNASI 0.34199
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00054
MAD FAS DİRHEMİ 0.85582
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16222
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.47608
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00685
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4493
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10742
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2263
HKD HONG KONG DOLARI 1.0160
IQD IRAK DİNARI 0.00660
ISK İZLANDA KRONU 0.05690
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01840
LYD LİBYA DİNARI 5.7722
HUF MACAR FORİNTİ 0.02603
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15100
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8993
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37013
EGP MISIR LİRASI 0.50187
NAD NAMİBYA DOLARI 0.47607
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076
PEN PERU YENİ SOLU 2.1996
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0734
RSD SIRP DİNARI 0.07899
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.8022
SDG SUDAN POUNDU 0.14281
SYP SURİYE LİRASI 0.00626
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.47607
THB TAYLAND BAHTI 0.25271
TND TUNUS DİNARI 2.8554
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2531
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27835
OMR UMMAN RİYALİ 20.4544
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.1064
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3269
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27508
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.2345

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