TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10207
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07483
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6347
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.8818
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09286
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1438
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6828
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68665
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4235
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06115
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34199
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85582
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16222
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.47608
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00685
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4493
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10742
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2263
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0160
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00660
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05690
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01840
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7722
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02603
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15100
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8993
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37013
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50187
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.47607
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1996
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0734
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07899
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8022
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14281
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00626
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.47607
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25271
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8554
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2531
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27835
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.4544
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.1064
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3269
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27508
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2345