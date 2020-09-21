TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
2020-09-21 15:47:34 -
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10064
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07208
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4608
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.0987
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08942
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0634
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5061
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.65860
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4061
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05885
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33130
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00052
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.81958
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15635
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.45403
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00651
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3490
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10307
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1854
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.97791
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00635
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05532
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01792
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5523
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02464
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14490
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8384
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.35363
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48277
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.45401
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00074
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1491
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9946
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07602
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.5757
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00603
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.45401
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24276
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7683
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1685
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26850
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.6855
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.6895
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2024
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26137
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.0858