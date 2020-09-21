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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:47:34 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10064
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07208
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.4608
BHD BAHREYN DİNARI 20.0987
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08942
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0634
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5061
BWP BOTSVANA PULASI 0.65860
BRL BREZİLYA REALİ 1.4061
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05885
CZK ÇEK KORUNASI 0.33130
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00052
MAD FAS DİRHEMİ 0.81958
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15635
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.45403
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00651
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3490
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10307
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1854
HKD HONG KONG DOLARI 0.97791
IQD IRAK DİNARI 0.00635
ISK İZLANDA KRONU 0.05532
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01792
LYD LİBYA DİNARI 5.5523
HUF MACAR FORİNTİ 0.02464
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14490
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8384
MXN MEKSİKA PESOSU 0.35363
EGP MISIR LİRASI 0.48277
NAD NAMİBYA DOLARI 0.45401
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00074
PEN PERU YENİ SOLU 2.1491
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9946
RSD SIRP DİNARI 0.07602
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.5757
SYP SURİYE LİRASI 0.00603
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.45401
THB TAYLAND BAHTI 0.24276
TND TUNUS DİNARI 2.7683
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1685
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26850
OMR UMMAN RİYALİ 19.6855
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.6895
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2024
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26137
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.0858

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