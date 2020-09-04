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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:00:06 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09985
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07081
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3673
BHD BAHREYN DİNARI 19.6987
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0201
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4646
BRL BREZİLYA REALİ 1.4024
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05782
CZK ÇEK KORUNASI 0.33262
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.80757
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15273
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44666
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00624
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4132
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10140
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1656
HKD HONG KONG DOLARI 0.95737
IQD IRAK DİNARI 0.00622
ISK İZLANDA KRONU 0.05335
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01763
LYD LİBYA DİNARI 5.4585
HUF MACAR FORİNTİ 0.02444
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14247
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7882
MXN MEKSİKA PESOSU 0.34337
EGP MISIR LİRASI 0.46932
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0898
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9743
RSD SIRP DİNARI 0.07474
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.4371
SYP SURİYE LİRASI 0.00590
THB TAYLAND BAHTI 0.23631
TND TUNUS DİNARI 2.7139
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1230
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26765
OMR UMMAN RİYALİ 19.2727
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.4654
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2034
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25293
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.9825

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