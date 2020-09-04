TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09985
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07081
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3673
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.6987
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0201
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4646
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4024
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05782
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33262
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.80757
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15273
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.44666
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00624
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4132
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10140
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1656
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.95737
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00622
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05335
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01763
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.4585
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02444
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14247
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7882
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.34337
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46932
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0898
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9743
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07474
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.4371
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00590
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23631
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7139
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1230
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26765
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.2727
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.4654
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2034
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25293
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.9825