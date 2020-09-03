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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:59:59 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09973
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07042
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3591
BHD BAHREYN DİNARI 19.6441
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0163
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4559
BRL BREZİLYA REALİ 1.3859
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05772
CZK ÇEK KORUNASI 0.33181
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.80456
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15245
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44156
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00622
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4069
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10071
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1608
HKD HONG KONG DOLARI 0.95556
IQD IRAK DİNARI 0.00620
ISK İZLANDA KRONU 0.05319
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01759
LYD LİBYA DİNARI 5.4448
HUF MACAR FORİNTİ 0.02444
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14199
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7857
MXN MEKSİKA PESOSU 0.33980
EGP MISIR LİRASI 0.46814
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0935
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9763
RSD SIRP DİNARI 0.07440
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.4239
SYP SURİYE LİRASI 0.00589
THB TAYLAND BAHTI 0.23556
TND TUNUS DİNARI 2.7143
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1190
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26758
OMR UMMAN RİYALİ 19.2615
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.4457
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1996
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25224
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.9806

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