TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09973
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07042
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3591
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.6441
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0163
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4559
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3859
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05772
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33181
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.80456
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15245
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.44156
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00622
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4069
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10071
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1608
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.95556
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00620
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05319
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01759
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.4448
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02444
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14199
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7857
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.33980
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46814
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0935
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9763
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07440
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.4239
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00589
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23556
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7143
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1190
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26758
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.2615
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.4457
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1996
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25224
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.9806