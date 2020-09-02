TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09917
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07032
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3337
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.5306
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0045
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4725
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3636
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05758
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33142
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.80243
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15146
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.43873
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00620
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3989
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10057
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1587
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.95003
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00617
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05307
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01757
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.4034
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02434
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14164
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7759
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.33698
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46542
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0869
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9763
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07426
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.4058
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00586
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23546
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6992
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1067
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26599
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.1258
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.3850
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1875
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25086
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.9740