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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:58:11 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09917
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07032
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3337
BHD BAHREYN DİNARI 19.5306
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0045
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4725
BRL BREZİLYA REALİ 1.3636
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05758
CZK ÇEK KORUNASI 0.33142
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.80243
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15146
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43873
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00620
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3989
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10057
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1587
HKD HONG KONG DOLARI 0.95003
IQD IRAK DİNARI 0.00617
ISK İZLANDA KRONU 0.05307
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01757
LYD LİBYA DİNARI 5.4034
HUF MACAR FORİNTİ 0.02434
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14164
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7759
MXN MEKSİKA PESOSU 0.33698
EGP MISIR LİRASI 0.46542
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0869
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9763
RSD SIRP DİNARI 0.07426
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.4058
SYP SURİYE LİRASI 0.00586
THB TAYLAND BAHTI 0.23546
TND TUNUS DİNARI 2.6992
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1067
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26599
OMR UMMAN RİYALİ 19.1258
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.3850
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1875
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25086
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.9740

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