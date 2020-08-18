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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:52:54 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10090
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07094
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3405
BHD BAHREYN DİNARI 19.5625
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0077
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4533
BRL BREZİLYA REALİ 1.3385
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05762
CZK ÇEK KORUNASI 0.33573
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.80271
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15196
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42369
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00623
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4031
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09879
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1650
HKD HONG KONG DOLARI 0.95153
IQD IRAK DİNARI 0.00618
ISK İZLANDA KRONU 0.05426
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01761
LYD LİBYA DİNARI 5.3900
HUF MACAR FORİNTİ 0.02510
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14246
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7632
MXN MEKSİKA PESOSU 0.33438
EGP MISIR LİRASI 0.46294
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0605
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9992
RSD SIRP DİNARI 0.07466
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.4016
SYP SURİYE LİRASI 0.00586
THB TAYLAND BAHTI 0.23697
TND TUNUS DİNARI 2.6976
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1100
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27055
OMR UMMAN RİYALİ 19.1540
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.4014
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1681
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25093
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.8407

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