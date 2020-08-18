TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
2020-08-18 15:52:54 -
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10090
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07094
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3405
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.5625
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0077
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4533
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3385
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05762
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33573
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.80271
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15196
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.42369
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00623
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4031
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09879
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1650
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.95153
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00618
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05426
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01761
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3900
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02510
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14246
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7632
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.33438
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46294
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0605
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9992
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07466
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.4016
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00586
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23697
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6976
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1100
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27055
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.1540
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.4014
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1681
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25093
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.8407