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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:54:54 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10087
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07061
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3387
BHD BAHREYN DİNARI 19.5790
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0076
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4374
BRL BREZİLYA REALİ 1.3602
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05754
CZK ÇEK KORUNASI 0.33460
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.80060
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15154
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42279
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00622
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4077
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09857
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1611
HKD HONG KONG DOLARI 0.95149
IQD IRAK DİNARI 0.00619
ISK İZLANDA KRONU 0.05414
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01760
LYD LİBYA DİNARI 5.3939
HUF MACAR FORİNTİ 0.02508
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14190
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7591
MXN MEKSİKA PESOSU 0.33513
EGP MISIR LİRASI 0.46285
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0644
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9896
RSD SIRP DİNARI 0.07435
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3827
SYP SURİYE LİRASI 0.00586
THB TAYLAND BAHTI 0.23620
TND TUNUS DİNARI 2.6935
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1100
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27025
OMR UMMAN RİYALİ 19.1790
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.4010
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1629
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25067
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.8117

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