TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10087
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07061
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3387
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.5790
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0076
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4374
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3602
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05754
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33460
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.80060
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15154
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.42279
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00622
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4077
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09857
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1611
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.95149
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00619
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05414
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01760
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3939
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02508
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14190
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7591
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.33513
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46285
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0644
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9896
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07435
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3827
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00586
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23620
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6935
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1100
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27025
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.1790
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.4010
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1629
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25067
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.8117