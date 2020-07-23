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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:45:10 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09538
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06395
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0265
BHD BAHREYN DİNARI 18.1593
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8624
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.0280
BRL BREZİLYA REALİ 1.3363
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05360
CZK ÇEK KORUNASI 0.30025
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.72394
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13839
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41165
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00570
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2273
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09144
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0523
HKD HONG KONG DOLARI 0.88255
IQD IRAK DİNARI 0.00573
ISK İZLANDA KRONU 0.05017
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01654
LYD LİBYA DİNARI 4.9427
HUF MACAR FORİNTİ 0.02280
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12848
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6064
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30492
EGP MISIR LİRASI 0.42783
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9498
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7934
RSD SIRP DİNARI 0.06731
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9376
SYP SURİYE LİRASI 0.00544
THB TAYLAND BAHTI 0.21580
TND TUNUS DİNARI 2.4481
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9574
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24599
OMR UMMAN RİYALİ 17.7688
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6488
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9988
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23243
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.5530

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