TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09538
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06395
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0265
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1593
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8624
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.0280
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3363
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05360
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.30025
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.72394
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13839
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41165
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00570
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2273
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09144
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0523
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88255
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00573
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05017
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01654
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9427
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02280
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12848
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6064
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30492
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42783
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9498
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7934
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06731
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9376
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00544
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21580
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4481
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9574
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.24599
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7688
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6488
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9988
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23243
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.5530