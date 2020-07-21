TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09567
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06326
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0313
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1662
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8646
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.0087
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2852
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05343
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.29649
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00046
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71729
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13883
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41532
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00573
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2214
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09177
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0404
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88356
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00574
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04917
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01657
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9288
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02234
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12695
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6072
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30661
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42861
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9544
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7656
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06660
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9311
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00545
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21640
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4354
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9597
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.24737
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7901
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6602
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9999
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23265
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.5273