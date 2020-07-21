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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:41:46 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09567
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06326
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0313
BHD BAHREYN DİNARI 18.1662
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8646
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.0087
BRL BREZİLYA REALİ 1.2852
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05343
CZK ÇEK KORUNASI 0.29649
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00046
MAD FAS DİRHEMİ 0.71729
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13883
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41532
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00573
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2214
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09177
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0404
HKD HONG KONG DOLARI 0.88356
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04917
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01657
LYD LİBYA DİNARI 4.9288
HUF MACAR FORİNTİ 0.02234
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12695
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6072
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30661
EGP MISIR LİRASI 0.42861
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9544
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7656
RSD SIRP DİNARI 0.06660
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9311
SYP SURİYE LİRASI 0.00545
THB TAYLAND BAHTI 0.21640
TND TUNUS DİNARI 2.4354
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9597
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24737
OMR UMMAN RİYALİ 17.7901
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6602
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9999
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23265
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.5273

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