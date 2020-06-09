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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:45:01 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09837
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06158
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0017
BHD BAHREYN DİNARI 17.9792
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8483
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8973
BRL BREZİLYA REALİ 1.4070
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05278
CZK ÇEK KORUNASI 0.28767
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00049
MAD FAS DİRHEMİ 0.70116
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13565
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40613
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00566
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2150
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08987
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0115
HKD HONG KONG DOLARI 0.87599
IQD IRAK DİNARI 0.00569
ISK İZLANDA KRONU 0.05117
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01694
LYD LİBYA DİNARI 4.8597
HUF MACAR FORİNTİ 0.02220
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12418
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5879
MXN MEKSİKA PESOSU 0.31264
EGP MISIR LİRASI 0.41927
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9755
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7239
RSD SIRP DİNARI 0.06513
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8787
SYP SURİYE LİRASI 0.01320
THB TAYLAND BAHTI 0.21648
TND TUNUS DİNARI 2.3870
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9425
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25478
OMR UMMAN RİYALİ 17.6336
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5754
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9678
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22838
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4128

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