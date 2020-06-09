TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09837
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06158
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0017
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.9792
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8483
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8973
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4070
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05278
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28767
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00049
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70116
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13565
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40613
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00566
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2150
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08987
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0115
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.87599
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00569
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05117
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01694
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8597
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02220
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12418
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5879
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31264
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.41927
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9755
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7239
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06513
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8787
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01320
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21648
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3870
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9425
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25478
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.6336
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.5754
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9678
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22838
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4128