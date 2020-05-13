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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:47:07 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10364
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06145
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0877
BHD BAHREYN DİNARI 18.5054
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9018
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8557
BRL BREZİLYA REALİ 1.1867
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05436
CZK ÇEK KORUNASI 0.27728
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.71086
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13921
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38190
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00571
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1827
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09279
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0034
HKD HONG KONG DOLARI 0.90127
IQD IRAK DİNARI 0.00587
ISK İZLANDA KRONU 0.04799
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01655
LYD LİBYA DİNARI 4.9230
HUF MACAR FORİNTİ 0.02149
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12332
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6149
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29067
EGP MISIR LİRASI 0.44351
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069
PEN PERU YENİ SOLU 2.0332
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6647
RSD SIRP DİNARI 0.06462
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9399
SYP SURİYE LİRASI 0.01358
THB TAYLAND BAHTI 0.21798
TND TUNUS DİNARI 2.4196
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9986
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26163
OMR UMMAN RİYALİ 18.1411
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.8543
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9900
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23368
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2247

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