TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10364
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06145
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0877
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.5054
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9018
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8557
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.1867
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05436
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27728
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71086
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13921
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38190
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00571
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1827
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09279
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0034
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.90127
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00587
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04799
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01655
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9230
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02149
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12332
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6149
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29067
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.44351
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0332
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6647
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06462
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9399
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01358
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21798
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4196
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9986
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26163
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.1411
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.8543
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9900
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23368
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2247