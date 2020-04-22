TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10564
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06086
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1126
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.4481
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8995
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8352
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3123
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05441
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27557
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00045
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.69784
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13761
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37144
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00566
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1995
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09122
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0023
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.90026
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00584
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04784
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01594
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9330
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02138
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12297
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5975
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28747
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.44299
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0596
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6732
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06455
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8927
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01356
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21564
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4058
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9963
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25837
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.1152
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.8407
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9711
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23183
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.1765