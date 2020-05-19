  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor
için kalan
Aktüel

TCG Mızrak 19.19’da kutlamalara ortak oldu

Bartın’ın Amasra ilçesinde demirli TCG Mızrak hücumbotu, saat 19.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 20:29:37 -
TCG Mızrak 19.19’da kutlamalara ortak oldu

Bartın’ın Amasra ilçesinde demirli TCG Mızrak hücumbotu, saat 19.19’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ortak oldu.


Bartın’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar saat 19.09’u gösterdiğinde İstiklal Marşı’nı söylemek için yerlerini aldı. Amasra ilçesinde de belediye hoparlörlerinden çalınan İstiklal Marşı’na Büyük Liman’da demirli halde TCG Mızrak hücumbotu da eşlik etti. Hücumbotta görevli askeri personel, saat 19.09’da geminin güvertesinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamalara ortak oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı