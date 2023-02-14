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Yaşam TCG Bayraktar'da muhteşem anlar! Depremzede kadının kız çocuğu dünyaya geldi
Yaşam

TCG Bayraktar'da muhteşem anlar! Depremzede kadının kız çocuğu dünyaya geldi

Kahramanmaraş'taki depremin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde, depremzede hamile bir vatandaşın kız çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 18:29:00 - 2023-02-14 19:05:35
TCG Bayraktar'da muhteşem anlar! Depremzede kadının kız çocuğu dünyaya geldi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde depremden zarar gören hamile bir vatandaşın kız çocuğu dünyaya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yavrumuza sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz" denildi.

Öte yandan gemi komutanı tarafından aileye TCG BAYRAKTAR LST maketi hediye edildi.

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