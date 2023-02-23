TCG Bayraktar'da dünyaya gözlerini açtı! MSB kız bebeğinin görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde dünyaya gelen Nur bebek ile ailesinin uğurlandığı görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde dünyaya gelen Nur bebek ile ailesinin uğurlandığı görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TCG Bayraktar gemimizde dünyaya gelen Nur bebeğimizi ve kıymetli ailemizi uğurladık. Evladımıza ve ailemize hep birlikte, sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz. İyi ki doğdun Nur” ifadelerini kullandı.