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Gündem TCG Anadolu'yu yakından görmek isteyenler Sarayburnu'na akın etti!
Gündem

TCG Anadolu'yu yakından görmek isteyenler Sarayburnu'na akın etti!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 20:57:00 - 2023-04-17 20:58:20

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medyanın en çok konuşulan gündemlerinden birisi de TCG Anadolu oldu.

İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demirleyen Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, bugün halkın ziyaretine açıldı.

Vatandaşlar TCG Anadolu'ya yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, TCG Anadolu'ya gösterilen yoğun ilgi kameralara yandısı. TCG Anadolu'yu yakından görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu’nda
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu’nda

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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu’nda

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