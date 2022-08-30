TCG Anadolu'ya otomatik iniş-kalkış yapacak! Dünya böyle bir konsept yok
Sosyal medya hesabından gururlandıran bir paylaşımda bulunan BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Hem Bayraktar TB3 hem Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu’ya otomatik olarak iniş yapabilecek! Dünyada henüz böyle bir konsept yok!" ifadelerini kullandı.
yeniakit Ankara
BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yıldönümünde yaptığı paylaşımla gururlandırdı.
Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hem Bayraktar TB3 hem Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu’ya otomatik olarak iniş yapabilecek! Dünyada henüz böyle bir konsept yok!" ifadelerini kullandı.
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.