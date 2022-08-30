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Teknoloji TCG Anadolu'ya otomatik iniş-kalkış yapacak! Dünya böyle bir konsept yok
Teknoloji

TCG Anadolu'ya otomatik iniş-kalkış yapacak! Dünya böyle bir konsept yok

Sosyal medya hesabından gururlandıran bir paylaşımda bulunan BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Hem Bayraktar TB3 hem Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu’ya otomatik olarak iniş yapabilecek! Dünyada henüz böyle bir konsept yok!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 16:10:00 -
TCG Anadolu'ya otomatik iniş-kalkış yapacak! Dünya böyle bir konsept yok

 yeniakit  Ankara 

BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yıldönümünde yaptığı paylaşımla gururlandırdı.

Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hem Bayraktar TB3 hem Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu’ya otomatik olarak iniş yapabilecek! Dünyada henüz böyle bir konsept yok!" ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

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