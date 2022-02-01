TCG Anadolu'da sürpriz gelişme! Tasarımı değişiyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'da Bayraktar TB3 SİHA'ların rahatça iniş kalkış yapabilmesi için tasarım değişikliğine gidildiğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan "TCG Anadolu" hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA'nın ilk uçuşunu bu yıl gerçekleştireceğini aktaran İsmail Demir, "Ardından TCG Anadolu'ya Bayraktar TB3 SİHA entegrasyonu çalışmalarına başlanacak" diye konuştu.
Bu kapsamda TCG Anadolu'nun tasarımında bazı değişikliklere gidildi.
Uçakların havalanmasını sağlayan "ski-jump" rampası uzatılırken platformların geminin içine konulmasını sağlayan asansörün arkasındaki boşluk kapatıldı.