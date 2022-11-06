TCG Anadolu'da görev yapacak! Bayraktar TB3 İHA'yı yakın takibe aldılar

Türk savunma sanayisini yakından takip eden Batı basını, Türkiye'nin Bayraktar TB3'ü çok yakında havalandıracağını yazdı. Haberde Bayraktar TB3, "Deniz İHA'sı" diye nitelendirildi.

Bayraktar TB3'e güç verecek TEI tarafından üretilen yerli PD170 motorların Baykar'a teslim edildiği belirtildi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in açıklamalarına haberde yer verildi.

"Bizim geliştirdiğimiz motorlar irtifa yakımında dünyada sınıfındaki en iyi motorlar, bu sınıfta 30000 ft'yi geçen başka İHA motoru yok. AKSUNGUR bizim motorlarımızla 30000 ft'yi geçti ve bunlar gerçekten de az yakan motorlar, motorumuz AKSUNGUR'la 49 saat havada kaldı. Son olarak da TB3 için yine bu PD170 serisinden motorlarımızı teslim ettik, Baykar Savunma da bunların entegrasyonuyla meşgul."

TCG Anadolu'da görev yapacak Bayraktar TB3 Batı'nın takibinde

Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemisi'nde görev alacağı vurgulanırken ilk uçuşun 2022 yılı sonunda yapılacağı ifade edildi.

Türkiye'nin TCG ANADOLU'yu İHA üssü olarak kullanmayı amaçladığını belirten Batı basını, "Ne de olsa Ankara, silahlı insansız hava araçları tasarlama, geliştirme ve yerleştirme yeteneğini etkili bir şekilde gösterdi. Türkiye sadece yeni gemisi için TB3 üretmekle yetinmiyor. TB2'de yaptığı gibi bu İHA'ları da diğer ülkelere ihraç etmeyi hedefliyor. Uzmanlar, TB3'ün başlangıçta TB2'nin dünya çapındaki operasyonel başarısından yararlanacağını tahmin ediyor. Sonuç olarak, Türkiye İHA ihracat pazarında zaten güçlü bir oyuncu olarak ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde ayrıca İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nın "Türk İHA'ları modern savaşlarda oyun değiştirici oldu" sözlerine de yer verildi.