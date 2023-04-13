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Gündem

TCG Anadolu laikçi beceriksizlerde gaz yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 18:41:00 -
TCG Anadolu laikçi beceriksizlerde gaz yaptı!

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, emekli amiral, montrocü Türker Ertürk'ün, "motorunda sıkıntı var" dediği TCG Anadolu'yu cahilane ifadelerle hedef alan Halk TV sunucusu Ayşegül Arslan ile Orhan Bursalı'yı eleştirdi.

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında AK Parti iktidarının icraatlerini cahilane ifadelerle hedef alanları eleştirdiği.

Emekli amiral, montrocü Türker Ertürk'ün, "motorunda sıkıntı var" dediği TCG Anadolu'ya ilişkin Halk TV'de konuşulanları yazan Aytuğ, "Halk TV'nin canlı yayınında Ayşenur Arslan, TCG Anadolu için 'Ona SİHA'yı koyacaksınız sonra kime kafa tutacaksınız? F 35'e mi?' deme gafletinde bulundu. Orhan Bursalı ise TCG Anadolu'nun iki bomba ile batırılabileceğini ima etti." dedi.

Aytuğ, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Adı "Fondaş TV"ye çıkan Halk TV'de büyük bir skandal yaşandı. Türkiye'nin denizlerdeki gururu, mavi vatanın en güçlü bekçisi olarak Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren dünyanın ilk SIHA gemisi TCG Anadolu, kanalın yorumcularında büyük bir hazımsızlık yarattı. Memleketin refahı ve güvenliği için atılan her adıma, her girişime karşı durmayı muhalefet sanan anlayış bir kez daha ekranlardan nefret kustu.

Bu sözler eğer PKK'nın yayın organlarından birinde ya da fanatik bir Yunan kanalında söylense her zamanki gibi gülüp geçerdim. Ama bunu yapan; RTÜK'ten frekans tahsis edilmiş, Türkiye'de yayın yapan, Atatürk'ün kurduğu bir partinin sözde sözcülüğüne soyunmuş bir parti olunca sessiz kalamadım.
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Demek ki -Allah korusun- bir savaşta TCG Anadolu'muzun başına bir hal gelecek olsa, bunların alayı zil takıp oynayacak... Allah hiçbirine bu fırsatı vermesin inşallah...

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