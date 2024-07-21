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Gündem TCG Anadolu Girne açıklarında gövde gösterisi yapacak
Gündem

TCG Anadolu Girne açıklarında gövde gösterisi yapacak

Yeniakit Publisher
2024-07-21 01:44:00 -
TCG Anadolu Girne açıklarında gövde gösterisi yapacak

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında ziyarete açılacağı duyuruldu.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, TCG Anadolu (L-400) gemisinin, 10.00-17.00 saatlerinde Girne açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacağı ve gemiye ulaşımın Girne Turizm Limanı'ndan yapılacağı belirtildi.

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