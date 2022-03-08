"TCG Anadolu" gemisinde kritik gelişme

Sedef Tersanesi tarafından İspanyol Navantia iş birliği ile inşa edilen LHD ANADOLU ilk teknik seyiri için rıhtım dışına çıktı. Testte geminin birçok alt sisteminin durumları izlenecek ve durumuna göre düzeltmeleri yapılacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 17 Aralık 2021 günü konuk olduğu CNN Türk’te düzenlenen Akıl Çemberi programında TCG Anadolu’nun Deniz kuvvetlerine teslim edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada TCG Anadolu’nun inşa faaliyetleri kapsamında ince işlerin kaldığını ve 2022 yılı sonuna kadar geminin teslim edileceğini açıklamıştı. İsmail Demir, hedeflenen takvimin; 2019 yılında gemide meydana gelen yangın, pandemi sürecindeki mevcut çalışma şartları ve benzeri sebeplerden etkilendiğini eklemişti.

Bittiği zaman Türk Donanması’nın tonaj ve boyut olarak en büyük gemisi olacak olan ANADOLU’da bir çok yerli sistemin kullanılması bekleniyor. Hava gücü olarak ATAK-2 projesinin deniz platformları için bir versiyonu üzerinde çalışılıyor ancak proje tamamlanana kadar Kara Kuvvetleri’nden, Deniz Kuvvetleri’ne transfer edilen 10 adet AH-1W taarruz helikopterlerinin gemide konuşlandırılması bekleniyor.

LHD Anadolu için inşa edilen mekanize çıkarma gemisinin en son aktarılan bilgilere göre denize indirildiği öğrenilmişti. FNSS ZAHA için de test süreci devam etmekte. Gemi mevcudiyetinde kullanılması beklenen insansız hava ve deniz platformlarında ise henüz bir gelişme açıklanmadı.