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Ekonomi TCDD yılsonu yolcu taşıma hedefini açıkladı!
Ekonomi

TCDD yılsonu yolcu taşıma hedefini açıkladı!

TCDD Taşımacılık tarafından sosyal medya üzerinden Yüksek Hızlı Trenlerin açıldığı günden bu güne kadar taşıdığı toplam yolcu kapasitesi paylaşıldı. Ayrıca yapılan paylaşımda yılsonuna kadar hedeflenen yolcu sayısı da söz konusu paylaşımda yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 12:30:00 -
TCDD yılsonu yolcu taşıma hedefini açıkladı!

 Yeni Akit  Ankara 

TCDD Taşımacılık tarafından sosyal medya üzerinden Yüksek Hızlı Trenlerin (YHT) açıldığı günden bu güne kadar taşıdığı toplam yolcu kapasitesi paylaşıldı. Ayrıca yapılan paylaşımda yılsonuna kadar hedeflenen yolcu sayısı da yer aldı.

TCDD Taşımacılık tarafından 13 İl'de hizmet veren YHT'ler açıldığı günden bugüne kadar toplamda 56,8 milyon yolcu taşıdığı belirtildi. Ayrıca paylaşımda YHT’lerin bu  yılın sonuna kadar 9,3 milyon yolcu taşımayı hedeflediği duyuruldu. TCDD Taşımacılık tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda ise, “Açıldığı günden bu yana #YHT ile 56,8 milyon yolcu taşındığını biliyor muydunuz? Şimdilik 13 İl'de hizmet veren YHT'ler ile bu  yılın sonuna kadar 9,3 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. Siz konforla ve güvenle istediğiniz yere ulaşın diye…” ifadeleri kullanıldı.

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