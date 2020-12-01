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Ekonomi TCDD Taşımacılık AŞ'den Marmaray'daki fiyatlandırma iddialarına ilişkin açıklama:
Ekonomi

TCDD Taşımacılık AŞ'den Marmaray'daki fiyatlandırma iddialarına ilişkin açıklama:

"Yolcuların ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceğine dair bilgi yalan olup, yolcular gittiği durak kadar ücret ödemektedir"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:47:41 -
TCDD Taşımacılık AŞ'den Marmaray'daki fiyatlandırma iddialarına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan, 'Marmaray Hattı'nda ne kadar durak gidildiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceği' yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Marmaray'ın, metrobüs hattı gibi ana ulaşımın omurgası olarak planlandığı ifade edildi.

Ücret toplama sisteminde de Marmaray ve metrobüs hattının aktarma kabul etmeyen bir sistem olarak tanımlandığının belirtildiği açıklamada, önceki UKOME kararlarında da belirtilmesine rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeden metrobüs hattında değişiklik yapılmadan sadece Marmaray'ın aktarma sisteminde değişiklik yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 Şubat'ta toplu ulaşıma yaptığı fahiş yüzde 35 zamma itiraz edildiği gibi alınan bu yanlış ve hukuksuz karara da itiraz edildiği belirtilerek, Marmaray'ın metrobüs gibi aynı sistemde çalıştığını, sistemin verimli işleyebilmesi için yapılacak değişikliklerin iki sistemi de kapsaması gerektiği vurgulandı.

İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2020/728 sayılı kararı ile 6 Şubat'ta İstanbul UKOME kararının yürütmesinin durdurulması sonucu, Marmaray'ın ücretlendirilmesinin 13 Mart 2019 tarihindeki durumuna geri döndüğü ve metrobüs ile aynı olduğu bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marmaray biletlerinin ücretlendirmesi durak sayısına göre 6 kademe olarak belirlenmiş olup yolcularımız bindikleri durağa göre en kısa mesafe olan 1-7 durak arasında tam 3,50 lira, indirimli 1,70 lira, en uzak mesafe olan 36-43 durak uzaklıkta tam 7,75 lira, indirimli 3,50 lira ödemektedir. Yolcuların, ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceğine dair bilgi yalan olup, yolcular gittiği durak kadar ücret ödemektedir. İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 35 zam kararının iptali için açtığımız davanın mahkeme süreci de takip edilmektedir."


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