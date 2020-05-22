TCDD Taşımacılık AŞ makinist alım kriterlerini belirledi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek sözleşmeli makinistlerin şartları, yapılacak sınavların şekli ile sınav komisyonuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

"TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, sözleşmeli makinist pozisyonuna açıktan ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar, yapılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanmasıyla sınav komisyonuna ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Düzenlemede, sınav komisyonunun oluşumu, görevleri, giriş sınavının ayrıntıları, duyuruları, başvuru şartları, başvuru işlemleri, yazılı sınavın konusu gibi ayrıntılar yer aldı.

Buna göre, sınav komisyonu 5 asıl üyeden oluşacak. Komisyon, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesinde görevli ve yetkili olacak.

Giriş sınavı, boş pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda sınav komisyonunca yapılacak. Sınav yazılı ve sözlü-uygulamalı olarak yapılacak.

Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, asgari KPSS puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, internet üzerinden başvuru adresi, sınav konuları, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar yazılı sınav tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete'de ve Genel Müdürlük internet sitesi ile kurumun internet sitesinde duyurulacak.

Giriş sınavına katılmak isteyenlerin, tren makinist ehliyetine sahip olması, mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının, raylı sistemler teknolojisi alanının raylı sistemler elektrik-elektronik, raylı sistemler makine, raylı sistemler mekatronik dallarından, 2 yıllık meslek yüksek okullarının, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler yol teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, raylı sistemler işletmeciliği, makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinden ve üniversitelerin 4 yıllık mühendislik, raylı sistemler veya teknik öğretmen lisans programından mezun olması gerekecek.

Adaylarda geçerlilik süresi devam eden KPSS’den 70 puandan az olmamak üzere, giriş sınavı duyurusunda belirlenen asgari puanı almış olması şartı aranacak.