TCDD işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

Başvurular tamamlandı, şimdi gözler dev kurumun 780 işçi alımı için yapılacak kritik kura çekiminde. Binlerce aday, kaderlerini belirleyecek o günün ne zaman ve nasıl duyurulacağını heyecanla bekliyor. Peki, TCDD personel alımı sonuçları açıklandı mı?

TCDD Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları tamamlandı. 780 işçi alımının gerçekleşeceği başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarıa evrildi. Peki TCDD’nin merakla beklenen işçi alımı kurası hangi gün yapılacak ve sonuçlar nasıl duyurulacak?

 

Kura çekimi tarihi belli oldu

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, 780 işçi alımının 346’sını noter huzurunda kura ile, 434’ünü ise sözlü sınavla gerçekleştirecek. İŞKUR tarafından gönderilen nihai listede yer alan adaylar için kura 16 Aralık 2025 saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak.

 

Kurada işgücü talebi kadar asıl, talebin 4 katı kadar yedek aday belirlenecek. Tarihte herhangi bir değişiklik olursa duyuru TCDD’nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.

 

Kura sonrası evrak teslimi nasıl olacak?

Kura sonucunda asıl aday olarak seçilenler; şartları taşıyıp taşımadıklarının kontrolü için TCDD’nin duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında gerekli evrakları şahsen teslim edecek.

Evrakları teslim alınıp başvurusu uygun bulunan adaylar sözlü sınav aşamasına geçecek.

 

Sözlü sınavla alınacak kadrolar

Demiryolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, tren teşkil işçisi ve yardımcı iş makineleri operatörü gibi pozisyonlar için sözlü sınav yapılacak.

Sınavda adaylar şu başlıklarda değerlendirilecek:

Özgüven: 10 puan

Yazılı iletişim: 10 puan

Sözlü iletişim: 10 puan

Gözlem–yetenek–stres ve problem çözme: 20 puan

Toplam 50 puan beceri alanı

Mesleki alanda ise beş soru sorulacak:

Mesleki terim: 1 soru

Mesleki yapı malzemesi: 2 soru

Mesleki teknik konular: 2 soru

Bu bölüm de 50 puan

Genel başarı puanı; sözlü sınavın %60’ı ve KPSS puanının %40’ı alınarak belirlenecek.

 

Başarı sıralaması nasıl yapılacak?

Toplam puanı 60’ın altında olanlar başarısız sayılacak. 60 puanı geçen adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak talep edilen işçi sayısı kadar asıl, aynı sayıda yedek aday ilan edilecek.

 

