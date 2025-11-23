Barış Yarkadaş Canlı Yayında Açıkladı: 70 Bin TL Maaş Alıyor, Serveti Dudak Uçuklattı! "Evinden Kilo Kilo Altın Çıktı"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programında gündemi sarsacak açıklamalar yapıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilendirilen ve kamuoyunda "VIP Yakup" lakabıyla tanınan Yakup Öner'in dudak uçuklatan servetini kalem kalem açıkladı.

"KİMİN İŞİ VARSA ONA GİDİYOR"

Yarkadaş, Yakup Öner'in özellikle Boğaz bölgesindeki lüks konutlarda, kaçak yapılaşma veya imar sorunları olan önemli kişilerin "iş bitiricisi" olduğunu iddia etti. Yarkadaş, "Önemli kişilerin tamamı Yakup Bey ile irtibat kuruyor. Kimin evinde kaçak varsa, kim balkonunu genişletecekse gidip onunla görüşüyor" ifadelerini kullandı.

"EVİNDEN 2 KİLO ALTIN, KAPISINDAN LÜKS ARAÇLAR ÇIKTI"

Yarkadaş'ın açıklamalarında en dikkat çeken kısım ise polis baskını ve mal varlığı listesi oldu. Belediyede 70 bin TL maaşla çalıştığı belirtilen Öner'in evine yapılan polis baskınında ortaya çıkanlar stüdyodakileri şoke etti.

Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre Yakup Öner'in servet dökümü şöyle:

Nakit ve Altın: Ev baskınında 2 kilogram altın ve yüklü miktarda döviz cinsi para.

Lüks Araç Filosu: Kendisine ait yaklaşık 16-17 milyon TL değerinde bir Porsche, eşine aldığı bir Audi ve avukat arkadaşına "hediye ettiği" iddia edilen bir başka araç.

Toplam Servet: Yarkadaş, "70 bin TL maaşla çalışan Yakup Öner'in mal varlığı 100 Milyon TL" diyerek aradaki uçuruma dikkat çekti.

"KILIÇDAROĞLU HESAP UZMANIDIR, BUNU BİR HESAPLASIN"

Konuşmasının devamında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Yarkadaş, sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Yakup Öner'i savunmasını eleştiren Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun eski mesleğine atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Bana 'Çık bunu savun' diyorlar. Ben niye savunayım? Kemal Kılıçdaroğlu niye savunsun? Kemal Bey hesap uzmanıdır. Bence Kemal Bey, 70 bin TL maaşla 100 milyon TL mal varlığı nasıl yapılır, bunu bir incelesin. Biz stüdyodaki 20 kişi sabaha kadar hesap yapsak, bu maaşla bu servete nasıl ulaşıldığını anlayamayız."