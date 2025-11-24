  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yunanistan başka ülkenin aldığı silahla sevince boğuldu: Türkiye dehşete kapılacak, en tehlikeli füzeyi aldılar

Cilde işlem yok, ağrı yok! Duyunca yok artık diyeceksiniz: Gözenekleri sıkılaştıran formül... Herkes satın alıyor

Avrupa’nın yeşil stratejisi: Ağır taşımacılıkta biyoyakıt çağı

Dünyada bir ilk! Tüm doktorları şaşkına çevirdi: Gen tedavisiyle hayata tutunan küçük Oliver şaşırttı

Türk teknolojisi allak bullak etti! 750 km menzili var: Türkiye savaş uçaklarımızı yakaladı

Eleştiride köşeye sıkışan Icardi fena saçmaladı: 'Galatasaray'da hiç yüzde yüz oynamadım'

Türkiye ile masaya oturacaklardı! Köşeye sıkışan Rusya indirim kararı aldı

Kredi kartı kullananlar dikkat! Dolandırıcılar yeni bir yöntem buldu

Kağıthane’de kadın cinayeti: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı! Başından vurarak öldürdü
Spor
6
Yeniakit Publisher
Rıdvan Dilmen'den gol kralı açıklaması: İşte onun adayı

Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Rıdvan Dilmen'den gol kralı açıklaması: İşte onun adayı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin hücum gücüne dair yaptığı son değerlendirmede, sarı-lacivertlilerin iki kritik isminin sezon tamamlanırken toplamda 40 gol barajını rahatlıkla aşabileceğini ifade etti. Dilmen, Galatasaray derbisi öncesi ise takımda mutlaka ilk 11’de yer alması gereken oyuncuyu açık bir şekilde işaret etti. Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü deplasman maçında Çaykur Rizespor’u 5-2’yle geçerek yarışta iddiasını sürdürdü. Karşılaşmayı Sports Digitale’de yorumlayan Dilmen, teknik direktör Tedesco’nun hücum planlarını ve elindeki alternatifleri değerlendirirken Talisca için ayrı bir başlık açarak yıldız oyuncunun takımdaki önemine vurgu yaptı.

#1
Foto - Rıdvan Dilmen'den gol kralı açıklaması: İşte onun adayı

Dilmen, “Hocanın kafasında 'Talisca mı Duran mı?' sorusu var şimdi. Talisca bu ülkeye fazla bir oyuncu. Bence gol krallığının birinci adayıdır. Büyük maçlar büyük oyuncuyla kazanılır. En-Nesyri ve Talisca sezon sonuna kadar 40 gol yapar. Fenerbahçe'nin istediği skordan bağımsız bu" diye konuştu.

#2
Foto - Rıdvan Dilmen'den gol kralı açıklaması: İşte onun adayı

Talisca'nın yeniden form ve motivasyon kazandığını vurgulayan Dilmen, "Silah her zaman silahtır. Talisca, topla 3. bölgeye geldiğin anda bir yerden çıkar. O, kuvvetsiz günlerini de geçmek üzere. Bir de şu var; mutsuz bir tipten, mutlu bir adama evrildi; hem de her maçta 11’de oynamayarak" dedi.

#3
Foto - Rıdvan Dilmen'den gol kralı açıklaması: İşte onun adayı

Kulübün mali imkanlarını değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin satmazsa 9 milyon euro bütçesi var. Lewandowski haberleri falan hayal. Fenerbahçe'nin devre arasında yapması gereken 3 oyuncu yollayıp, 3 oyuncu almak” ifadelerini kullandı. Dilmen, kulübün gerçekçi bir strateji izlemesi gerektiğini belirtti.

#4
Foto - Rıdvan Dilmen'den gol kralı açıklaması: İşte onun adayı

Önümüzde hafta oynanacak Galatasaray maçına değinen Dilmen, "Ben her türlü Galatasaray derbisinde Talisca'yı oynatırım. İlk formayı ona veririm. Talisca santrfor olur. Acaba Asensio'yu sağa mı kaydırır diye düşünüyorum bir tek" diye konuştu.

#5
Foto - Rıdvan Dilmen'den gol kralı açıklaması: İşte onun adayı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti
Siyaset

Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi’ndeki basın toplantısı, en çok basın mensubunun katıldığı görüşme oldu. Uluslararası medya..
İsviçre ülkesine göç edenlerin yüzde 60’ı ülkeyi terk etti!: Kriz patlak verdi!
Dünya

İsviçre ülkesine göç edenlerin yüzde 60’ı ülkeyi terk etti!: Kriz patlak verdi!

Federal İstatistik Ofisi’nin yeni verilerine göre, yaklaşık 150 bin kişiden altısı on yıl içinde İsviçre’de kalmayı sürdürürken, diğerleri o..
MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü
Gündem

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü

Gürkan Duman’ın yönetimindeki Betimar’ın yaptığı son ankette MHP'nin oy oranını yüzde 4.4 olarak ölçmesi, anket şirketleri arasında kriz çık..
İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler..
Kardeşlerimiz her gün bu kahpeliğe katlanıyor!
Gündem

Kardeşlerimiz her gün bu kahpeliğe katlanıyor!

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde esir tutulan Filistinli masumlar, her gün işkenceye maruz kalıyor.
Ekonomik kalkınmadan hak ve özgürlüklere, Türkiye çok önemli adımların eşiğinde!
Gündem

Ekonomik kalkınmadan hak ve özgürlüklere, Türkiye çok önemli adımların eşiğinde!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Mardin’de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Büyükgümüş, Türkiye'nin pr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23