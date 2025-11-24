Alican Öztekin Giriş Tarihi: Rıdvan Dilmen'den gol kralı açıklaması: İşte onun adayı
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin hücum gücüne dair yaptığı son değerlendirmede, sarı-lacivertlilerin iki kritik isminin sezon tamamlanırken toplamda 40 gol barajını rahatlıkla aşabileceğini ifade etti. Dilmen, Galatasaray derbisi öncesi ise takımda mutlaka ilk 11’de yer alması gereken oyuncuyu açık bir şekilde işaret etti. Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü deplasman maçında Çaykur Rizespor’u 5-2’yle geçerek yarışta iddiasını sürdürdü. Karşılaşmayı Sports Digitale’de yorumlayan Dilmen, teknik direktör Tedesco’nun hücum planlarını ve elindeki alternatifleri değerlendirirken Talisca için ayrı bir başlık açarak yıldız oyuncunun takımdaki önemine vurgu yaptı.