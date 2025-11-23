  • İSTANBUL
Gündem Kardeşlerimiz her gün bu kahpeliğe katlanıyor!
Gündem

Kardeşlerimiz her gün bu kahpeliğe katlanıyor!

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Kardeşlerimiz her gün bu kahpeliğe katlanıyor!

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde esir tutulan Filistinli masumlar, her gün işkenceye maruz kalıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin açıklamasına göre, heyet avukatı 3 tutukluyu ziyaret ederek koşulları hakkında bilgi aldı.

Avukat, işgal altındaki Batı Yaka'nın Beytunya beldesinden olan "Ahmed Adil Heriş" isimli Filistinli tutuklunun, şiddetli mide ağrıları çektiğini ancak yalnızca ağrı kesici verildiğini, doktorun saatlerce geciktiğini bazen de hiç gelmediğini aktardı.

Heriş’in, hücrelerine yapılan toplu baskınlar sırasında saatlerce kelepçelendiğini ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirtildi.

 

"Naci Şerif Avadullah" isimli Filistinli tutuklu ise "sürekli dayak, günlük aramalar, hücre baskınları, yetersiz yiyecek, hijyen eksikliği ve uyumalarına izin verilmemesi" gibi maruz kaldıkları ağır ihlalleri aktardı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Bedu beldesinden olan "İzzeddin Ahmed Hadur" isimli Filistinli tutuklu ise, tutuklanmadan önce tedavi gördüğü ayağındaki yaralanma için 70 gündür hiçbir tıbbi yardım alamadığını belirtti.

 

Heyet, bu ifadelerin Ofer Hapishanesi’ndeki insan hakları ihlallerinin çarpıcı bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, söz konusu ihlallerin durdurulması için İsrail’e acil müdahale çağrısında bulundu.

Son olarak da heyet, İsrail’in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerinin, Gazze’deki iki yıllık ABD destekli soykırım ve saldırılarla paralel şekilde artış gösterdiğini hatırlattı.

Filistin resmi verilerine göre, 9 Kasım itibarıyla İsrail cezaevlerinde yaklaşık 9 bin 250 tutuklu bulunuyor. Bunların çoğu idari gözaltı ve tutuklu statüsünde olup, İsrail ordusunun askeri kamplarında tutulanlar ise bu sayının dışında kalıyor.

3
Yorumlar

Vatansever

Bu ahlaksız katillere durmaz. Müslüman kanı dökmeyi ve zulüm yapmayı ibadet sayan bu hayvandan aşağı mahluklar ancak güçten anlar. Rabbim bir yol açacak ve dünya onlara dar gelecek. Az kaldı inşallah.

Abdullah

Kardeşlerimiz mi? Bunların ataları Çanakkale'ye şehid olmaay geldi. Onlar şehid olmak için geldiklerinde kim vardı karşılarında. Şimdi CHP'nin kana olduğu ingilizler. 
