TCDD hemzemin geçitlere eleman takviyesi yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre TCDD bu kapsamda İzmir bölgesi 13 adet hemzemin geçitte 56 işçi için hizmet alım işi için ihale düzenlenleyecek.

Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma Ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 30.11.2021 Tarihi Salı Günü Saat 14/00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması gerekiyor.

İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma Ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-TL bedelle temin edilebilecek.

Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı No:121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR

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