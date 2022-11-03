TCDD çalışanları sağlık taramasından geçirilecek
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) idaresinde görev yapan tüm personelin sağlık taraması yapılacak. Bu kapsamda işyerlerinin ADP ve risk değerlendirme raporları düzenlenecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre personel sağlık taraması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Ankara-Bilecik-Çankiri-Eskişehir-İstabul-Karabük-Kayseri-Kirikkale-Konya-Niğde-Yozgat-Zonguldak idareleri bünyesinde görev yapan tüm personelin sağlık taraması yapılarak işyerlerinin ADP Ve Risk Değerlendirme Raporları düzenlenecek.
İhale 21.11.2022 tarih ve saat 14:00’de TCDD Taşimacilik A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğü Toplanti Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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