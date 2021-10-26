TBMM'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli çağrı: Nesil soykırımı yapan eşcinsel sapkınlık, terör suçu sayılmalı!

Türkiye Aile Meclisi, toplumun ahlak yapısını tehdit eden tehlikelere dikkat çekmek amacıyla Aile Günü'nde Hatay Habib-i Neccar Camii önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM'ye seslenerek konuşmasına başlayan Yılmaz, "TBMM, bu hafta açılır açılmaz öncelikle kadın kadına erkek erkeğe beraberlikten nesil türemediği için bu soykırım ve casusluk faaliyetlerinin milli güvenliğimizi tehdit etmesi sebebiyle Cinsi sapıklık terör kapsamına alınmalı; içki, kumar, faiz, fuhuş, zina ve sapkınlık cezalandırılmalı. Tüm halkımızı e-devlet üzerinden TBMM ve CİMER'e dilekçe kampanyamıza çağırıyoruz. Bunun ile ilgili mektubumuzu da Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere önceki gün KADEM Başkanvekili Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar hanımefendiye bizzat ilettik. " diye konuştu.

Sapkınlığın Rusya Macaristan'da suç sayıldığı ve ülkemizde de suç sayılması gerektiğini hatırlatan Yılmaz, "Türkiye ve dünyada aileyi yok etmeye karşı küresel topyekûn bir saldırı var. Aileyi korumak tüm insanların fıtrat olarak tabii vazifesidir. Anayasamızın 41'inci maddesine göre, ailemizi koruma görevi devletimizde ve devleti oluşturan bireylerdedir. Eşcinselliğin hamisi dünya siyonizm örgütlerinin emrindeki Dünya Sağlık Örgütü'nün 17 Mayıs 1990 tarihinde eşcinsel sapıklığı akıl hastalığı olmaktan çıkararak lanetli kavme 31 senedir teşvik ediyor. Şimdi de yaptığı dayatmalar ve uygulamalar ile hem milletin iradesinin tecelligahı TBMM'yi devre dışı bırakıyor hem de eğitimi aileyi akrabalığı komşuluğu ekonomiyi bitirerek alenen işgal ve darbecilik yapıyor. Biz köle değiliz ve ülkemiz de sömürge değildir. Sayın cumhurbaşkanımız nasıl siyonizme, IMF'ye defol dediyse DSÖ'ye de defol! demelidir." şeklinde konuştu.

Türkiye Aile Meclisi, toplum ahlak yapımızla birlikte aileyi korumak için alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

Cinsi sapıklık terör kapsamına alınmalı, faaliyetleri yasaklanmalı, mal varlıklarına el konulmalı.

Fıtrata ve Aile medeniyetimize aykırı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) politikaları durdurulmalı.

Ailesiz ve ahlaksız toplum projesi olan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamaları da bir an önce iptal edilmeli veya ıslah edilmeli.

Kadın beyanını esas alan 6284 Sayılı Yasa iptal edilmeli.

Şiddetin her türlüsüne karşı çıkılmalı. İnsana ve diğer bütün canlılara şiddet uygulayanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı.

Boşanmalarda çocuk velayetini istismar edenlerden velayet hakkı alınarak karşı tarafa verilmeli.

Nafaka hapsine son verilmeli.1988 öncesine dönülmeli. İki taraf da mağdur edilmemeli

Çocuk Haczi uygulamalarına son verilmeli.

Genç akran evliliği yapanlar gençler cezalandırılmamalı teşvik edilmeli.

Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromunda çocuklara bunu yaşatanlara duygusal şiddet cezası uygulanmalı.

Aile yıkan içki, kumar, faiz, fuhuş, teşhircilik sapkınlık yasaklanmalı. Aile okulu, evlilik kursu gibi çalışmalar yapılmalı.

Reissiz aile olmaz. Ailede reis baba olmalı.

Görsel ve yazılı medya; çocuk yönünden kontrol altına alınmalı. Bağımlılıkla mücadele edilmeli.

Annelik ve aile kurma teşvik edilmeli, her çocuk için aileye asgari ücretin 3'te biri verilmeli.

Kaynak: İLKHA