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TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
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Gündem TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Gündem

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 03:26:00 -
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek. Kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 22.06.2021 tarihli 94'üncü Birleşiminde karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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