TBMM'den terörün kınandığı bildiriye CHP ile HDP (DEM) imza atmadı

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta TBMM'de söz alarak şunları söyledi:

"4 siyasi parti olarak imzalarımızı attık, ortak metin olarak kabul ettik. Milletimizle paylaşmak istiyorum, hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları kınıyoruz"

TRT Haber Muhabiri Belgin Aydın, TBMM'den yaptığı canlı yayında şunları aktardı:

"4 siyasi parti imza attığı için tam olarak TBMM'de mutabakatın sağlandığını söylemek mümkün değil. Bu anlamda da ortak metin meclis başkanlık divanı tarafından okunamadı. Grup başkan vekilleri de yerlerinden söz aldılar ve ortak metni bir kere de kendileri okudular ve terörle mücadele konusunda kararlılık mesajları verdiler."

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Ortak bir bildiri TBMM'de tek ses olarak yayınlanamadı

Meclis'te terörle ilgili görüşülen bildiriye AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi imza verdi. CHP ve DEM Parti ortak metne imza atmadı.

Bu anlamda da ortak bir bildiri TBMM'de tek ses olarak yayınlanamadı. Öte yandan MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül de söz aldı.

"Milletimizin üzüntüye düştüğü bu günlerde ortak bir tavır almamız gerekiyor TBMM olarak. Birleşmemiz son derece önemliydi. Ancak bu birlikteliği sadece 4 siyasi parti sağlayabildik."