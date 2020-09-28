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Gündem TBMM'den Azerbaycan bildirisi! HDP'den şaşırtmayan hareket
Gündem

TBMM'den Azerbaycan bildirisi! HDP'den şaşırtmayan hareket

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a olan saldırısını kınadı. Bildiriye terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP imza atmadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:58:00 -
TBMM'den Azerbaycan bildirisi! HDP'den şaşırtmayan hareket

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a olan saldırısını kınadı. Bildiriye terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP ise imza atmadı.

TBMM'den konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan'ın 28 Eylül 2020'de Yukarı Karabağ’da uluslararası hukuku ve ateşkesi ihlal ederek ağır silahlar ile Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırıların en güçlü şekilde kınandığı bildirildi.

Tovuz’daki saldırılardan sonra bu son saldırının Ermenistan’ın bölgede istikrarın ve barışın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir defa daha gösterdiği vurgulanan bildiride, 4 partinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında Azerbaycan'ın halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek için Azerbaycan’ın yaptığı savunmasının desteklendiği bildirildi.

30 seneye yakın zamandır Yukarı Karabağ'ın Ermenistan’ın işgali altında bulunduğuna işaret edilen bildiride, bu haksız işgalin sonlandırılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözümün desteklendiği yinelendi.

Bildiride, uluslararası camia, bugüne kadar Ermenistan’ın işgali ve sorumsuz saldırıları nedeni ile zarar gören Azerbaycan’ın yanında olmaya çağrıldı.

Bildirinin devamında, bu vesile ile; Gazi Meclis'teki siyasi partiler olarak, şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan’a başsağlığı dilendi.

Dört parti, milletimizin dayanışma iradesini bir defa daha güçlü bir şekilde vurguladıklarını duyurdu.

Bildiriye AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti imza atarken, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise bildiriye imza atmadı.

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Yorumlar

Seza

chp li. Sezgin tanrıkulu imza atmışmı
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Rabia Zafer

HDP yi,Toptan Ermenistan a Göndermeli. Onların Yeri Orası.
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