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TBMM'deki sandalye dağılımı değişti! İşte milletvekili sayıları

CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:06:00 -
TBMM'deki sandalye dağılımı değişti! İşte milletvekili sayıları

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşmesiyle CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 138'e düştü.

HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesiyle de HDP'nin TBMM'deki temsil sayısı 58 milletvekiline geriledi.

TBMM'nin sandalye dağılımına göre, AK Parti'nin 291, CHP'nin 138, HDP'nin 58, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 37, Türkiye İşçi Partisinin 2, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Bölgeler Partisinin ise birer milletvekili bulunuyor.

Bu arada TBMM'de 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi, 3 milletvekilinin de görevlerinin düşürülmesiyle 14 sandalye boş bulunuyor.

Buna göre, Meclis'teki toplam sandalye sayısı 586 oldu.

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Yorumlar

Fatima NUR

Diğer hdpliler NİYE oturuyorlar maaş alıyorlar hangi devlette polisine askerine polisinetuzak kuranlar Mecliste oturup maaş alıyorlar, çocuk kaçıran hdp nasıl, maaş alır.
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