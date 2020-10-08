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Aktüel TBMM'de yeni yasama yılının ilk Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı
Aktüel

TBMM'de yeni yasama yılının ilk Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:41:28 -
TBMM'de yeni yasama yılının ilk Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.

TBMM Tören Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Başkanlık Divanı üyeleri katıldı.

Toplantıda, TBMM 2021-2023 bütçe teklif taslağı, TBMM güvenlik yönetmeliği, 2019 yılı dış denetimi raporu, bütçe ve harcama kalemleri, Sayıştay 2019 dış denetim raporu, TBMM personeline yönelik özlük ve mali düzenlemeler gibi konular değerlendirildi.

Ayrıca, Başkanlık Divanı üyelerine, Meclis Yerleşkesi'nde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

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