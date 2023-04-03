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Siyaset TBMM'de uzman çavuşlar için kritik görüşme!
Siyaset

TBMM'de uzman çavuşlar için kritik görüşme!

Yeniakit Publisher
2023-04-03 22:17:00 - 2023-04-03 22:52:19
TBMM'de uzman çavuşlar için kritik görüşme!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, MKYK Üyesi M. Fatih Müjdeci ve İçişleri Politikaları Başkanı Mustafa Kazım Alpay’dan oluşan heyet TBMM’de Cumhur İttifakı gruplarını ziyaret etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile Yeniden Refah Partisi heyeti arasındaki görüşme 2 saati aşkın süre görüştü.

Yeniden Refah Partisi resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre heyetler arasında uzman çavuşların kadro taleplerine yönelik Yeniden Refah Partisi’nin hazırladığı öneri ve görüşleri içeren rapor görüşüldü.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz uzman çavuşlar ile ilgili oluşturulan yasa tasarısını tasvip etmediklerini ve geri çekilerek revize edilmesi gerektiğini söylemişti.


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Yorumlar

Uzman çavuş

Evet yine iktidardan reis cephesinden ses yok. Sırf bu olayla ilgilendikleri için destek verdikleri için ailece oyumuzu yeniden refah partisine vereceğiz.

yavuz

siz canı pahasına her türlü zorluğa dayanarak görevini ifa eden leri kadroya almayın ama geçıci bir taarım işçisine kadro verin bu ordu içindeki ast subaylar ve diğer rütbeli kadroların istemediğinden olan yanlış bir uygulama.
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