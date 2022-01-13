TBMM'de tehditler savuran TTB'ye Sağlık-Sen'den okkalı cevap!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, beraberindeki CHP'li milletvekilleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek, "Biliyoruz ki alanda çalışan meslektaşlarımız hazır; sağlık sistemi tümüyle durma noktasına gelebilir, hep beraber haklarımızı alıncaya kadar tüm sağlık sistemi durdurulabilir, aciller dışında." dedi.

Fincancı'nın açıklamalarını yeniakit.com.tr'ye değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "TTB maalesef adında 'Türk' olan ama milli unsurlardan çok uzak bir yapı." dedi.

Sağlık hizmetlerinin bütünü ile durdurulmasının mümkün olmadığını belirten Başkan Durmuş, "Sendikal olarak eylem yaparak haklarınızı ararsınız ama tüm sağlık hizmetlerinin durdurulması gibi bir durum söz konusu olamaz. Buna yasalar da müsaade etmez. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir anlayış yok." ifadelerini kullandı.

'Mesleğinizi bir tehdit unsuru olarak kullanamazsınız'

"Yasaların sendikalara vermiş olduğu haklar, bir başka vatandaşın mağduriyetine sebep olacak şekilde kullanılabilecek bir hak değildir." hatırlatması yapan Semih Durmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yasa size belli ölçüler içinde sendikal hakkınızı kullanmanıza fırsat vermiştir. Sağlık hizmetini durduracak bir anlayış içinde hareket edemezsiniz. Bunu bir tehdit aracı olarak kullanmak kabul edilemez. Bu, mesleğimizin etik kurallarına da uygun bir yaklaşım tarzı değildir. Açıklamalarınızı yaparsanız, haklarınızı istersiniz ama elinizdeki mesleğinizi devlete ve millete karşı bir tehdit unsuru olarak kullanamazsınız. Biz bunu asla kabul etmiyoruz."