TBMM'de tansiyon yükseldi! MHP'den HDP'ye jet cevap

TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2022 yılı bütçeleri Meclis Genel Kurulunda görüşüldü.

Söz alan terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "Katil ve çete liderlerine kendini siper eden bir parti bizim hakkımızda konuşamaz" dedi.

Beştaş'ın haddini aşan sözlerine; MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, tokat niteliğinde cevap verdi.

İYİ Parti ve CHP'den aldığı destekle şımaran HDP ile ilgili Akçay şu ifadeleri kullandı:

"MHP grubu olarak tekrarlıyoruz; HDP kapatılmalıdır. HDP'nin hiçbir iradesi yok. Yönetim kurulları, milletvekili adayları Kandil tarafından belirlenen, terör örgütünün bir uzantısıdır. TBMM, terörist hücresi değildir"