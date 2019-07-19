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TBMM tatile girdi

Tütkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:59
TBMM tatile girdi

Tütkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi.


TBMM Genel Kurulu’nda 11. Kalkınma Planı görüşmeleri düzenlendi. Bu görüşmelerin ardından TBMM 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 00:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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