TBMM tatile girdi Tütkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi.

Tütkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi.

TBMM Genel Kurulu’nda 11. Kalkınma Planı görüşmeleri düzenlendi. Bu görüşmelerin ardından TBMM 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi.

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