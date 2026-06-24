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Gündem TBMM tarihinde bir ilk: 2 CHP'li milletvekili evlendi
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TBMM tarihinde bir ilk: 2 CHP'li milletvekili evlendi

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TBMM tarihinde bir ilk: 2 CHP'li milletvekili evlendi

Türkiye Büyük Meclisi tarihinde bir ilk yaşandı. Mutlak butlan tartışmalarının yaşandığı CHP'de iki milletvekili evlendi. Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu dünyaevine girdi.

Geçtiğimiz aylarda servetiyle gündeme gelen CHP'li Milletvekili Murat Emir, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile evlendi.

 

Gazeteci Mustafa Yavuz bu önemli gelişmeyi X'te paylaşım yaparak duyurdu. Yavuz şunları söyledi:

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, TBMM tarihinde bir ilk olarak aynı anda görev yapan iki milletvekili evlendi. Murat & Evrim çiftine mutluluklar diliyorum.

 

 

 Murat Emir dudak uçuklatan servetiyle gündeme gelmişti

Murat Emir'in servet konusuyla ilgili geçtiğimiz aylarda gazetemizde önemli bir habere imza atılmıştı. Haberde şu ifadelere yer verilmişti:

Yolsuzluk sebebiyle tutuklanan İmamoğlu’na yönelik açık desteğiyle bilinen ve yürütülen yargı sürecini “siyasi intikam” olarak değerlendiren CHP’li Emir’in, siyasete girdikten sonra çok sayıda taşınmaz edindiği ortaya çıktı. Gençlik yıllarından itibaren CHP Gençlik Kollarında görev alan ve 2014 yerel seçimlerinde CHP Keçiören belediye başkan adayı gösterilen göz doktoru Emir’in, 2012-2025 yılları arasında adeta mütevazı bir “emirlik” kuracak kadar, aralarında dubleks dairelerin, meskenlerin, lüks dairelerin, lokal, market ve arsaların olduğu çok sayıda taşınmaz edindiği öne sürüldü. 

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Yorumlar

Hüseyin

CHP’li Milletvekilleri Murat Emir ve Evrim Rızvanoğlu'nun aynı anda görev yaparken evlenmesi oldukça ilginç bir durum. Özellikle Murat Emir'in geçmişte ortaya çıkan servet tartışmaları akıllara geliyor. Bu tür gelişmeler, özellikle TBMM’nin siyasi itibarı açısından önemli bir soruna işaret ediyor olabilir. Umarım bu evlilik, milletvekillerinin vatandaşların çıkarlarına hizmet etme arzusuyla daha da güçlenir.
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