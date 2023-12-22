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Gündem TBMM kürsüsünde fenalaşmıştı! Bakan Koca'dan HDP'li Önder'in durumuna ilişkin açıklama
Gündem

TBMM kürsüsünde fenalaşmıştı! Bakan Koca'dan HDP'li Önder'in durumuna ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-22 23:01:00 - 2023-12-22 23:05:50
TBMM kürsüsünde fenalaşmıştı! Bakan Koca'dan HDP'li Önder'in durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, hastaneye kaldırıldı.

Bakan Koca, Önder'in sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla aktardı.

Önder'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldığını belirten Koca, "Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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