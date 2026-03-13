TBMM Komisyonunda Sosyal Hizmetler Kanunu Teklifi! Aile ve çocuklara Yeni Koruma

Sebahattin Ayan İstanbul

Komisyon toplantısında ele alınan teklif, özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engellilere yönelik sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini amaçlayan önemli düzenlemeler içeriyor. Teklif kapsamında aile yapısının güçlendirilmesi ve çocukların korunmasına yönelik yeni adımlar atılması planlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda sosyal politikalar alanında önemli düzenlemeler ele alındı. Komisyon toplantısına katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı kanunlarda yapılması planlanan değişikliklerle sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirileceğini belirterek, “Aile yapımızı sağlam bir hukuki zemine oturtmak ve özellikle çocuklarımızı her türlü riskten korumak için önemli adımlar atıyoruz. Günün şartlarına ve dijital dünyanın getirdiği yeni tehditlere karşı evlatlarımızı daha güçlü şekilde koruyacak düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Kadınların ve annelerin desteklenmesinin de düzenlemelerin önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Arslan, “Kadınlarımız bizim en kıymetli emanetimizdir. Çalışan annelerimizin doğum sonrası izin süreçlerinin genişletilmesi, koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesi ve evlat edinme uygulamalarının teşvik edilmesi için çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti hükümetlerinin sosyal devlet anlayışını her zaman ön planda tuttuğunu belirten Arslan, yapılacak düzenlemelerle çocukların, kadınların, yaşlıların ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak adımların atılacağını söyledi.