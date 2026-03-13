  • İSTANBUL
Gündem TBMM Komisyonunda Sosyal Hizmetler Kanunu Teklifi! Aile ve çocuklara Yeni Koruma
TBMM Komisyonunda Sosyal Hizmetler Kanunu Teklifi! Aile ve çocuklara Yeni Koruma

Haber Merkezi
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda, sosyal medyaya yönelik düzenlemeler ile doğum izni sürelerini de kapsayan “Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin görüşmelerine başlandı.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Komisyon toplantısında ele alınan teklif, özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engellilere yönelik sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini amaçlayan önemli düzenlemeler içeriyor. Teklif kapsamında aile yapısının güçlendirilmesi ve çocukların korunmasına yönelik yeni adımlar atılması planlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda sosyal politikalar alanında önemli düzenlemeler ele alındı. Komisyon toplantısına katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı kanunlarda yapılması planlanan değişikliklerle sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirileceğini belirterek, “Aile yapımızı sağlam bir hukuki zemine oturtmak ve özellikle çocuklarımızı her türlü riskten korumak için önemli adımlar atıyoruz. Günün şartlarına ve dijital dünyanın getirdiği yeni tehditlere karşı evlatlarımızı daha güçlü şekilde koruyacak düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

 

Kadınların ve annelerin desteklenmesinin de düzenlemelerin önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Arslan, “Kadınlarımız bizim en kıymetli emanetimizdir. Çalışan annelerimizin doğum sonrası izin süreçlerinin genişletilmesi, koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesi ve evlat edinme uygulamalarının teşvik edilmesi için çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti hükümetlerinin sosyal devlet anlayışını her zaman ön planda tuttuğunu belirten Arslan, yapılacak düzenlemelerle çocukların, kadınların, yaşlıların ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak adımların atılacağını söyledi.

Yorumlar

Neco

Hala saçmalıyor milleti salak yerine koymaya devam ediyorsunuz.zinanin suç olmadığı bir ülkede aileyi korumaktan nasıl bahsedebilir siniz.lgbt ninnserbest olduğu bir yerde aileyi korumaktan nasil bahsedebilirsiniz.sirf Avrupa uyum yasaları için aile bozucu ne kadar çok kanun getiril 6284 nolu kanun gibi farkında değil misiniz.kadina özgürlükte özgürlük deyipndeyim kadinlari nasıl ahlaksizlastirdiginizi nasıl göremezsiniz.bu durumda aileyi nasıl koruyabilirsiniz ve bu saydıklarimi bizi 25 yıldan fazladır yöneten sözde dindar muhafazakar hükümet getirdi.simdi uyduruk işlerle milleti hala kandırmaya çalışıyorlar.
