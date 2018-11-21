TBMM KİT Komisyonu

TBMM (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir, "Ülkemiz için ekonomik kayba neden olan şeker stokları sorun olmaktan çıkarılmıştır. 2017-2018 şeker üretim döneminde, 58 ilimizde 339 bin hektar alanda üretilen 21,1 milyon ton pancardan önceki yıla göre yüzde 8 artış ile 2,8 milyon ton şeker üretimi gerçekleştirilmiştir." dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, mülga Şeker Kurumu 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir, sunumunda, Şeker Kurumu'nun 24 Aralık 2017 tarihli ve 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldığını, şeker sektörünün sevk ve idaresinin Tarım ve Orman Bakanlığına verildiğini hatırlattı.

Üretimden tüketime kadar şekerin planlaması, izlenmesi ve denetiminin Bakanlıkça yürütülmeye başlandığını aktaran Hasdemir, Bakanlığın ana hizmet birimi olarak kurulan Şeker Dairesi Başkanlığının 28 Mayıs'ta teşkilatlanma sürecini tamamladığını, Şeker Üretim ve Planlama Daire Başkanlığı ile Şeker İzleme, Denetim ve Koordinasyon Daire Başkanlığı olmak üzere 2 alt daire başkanlığından oluştuğunu anlattı.

Hasdemir, mart ayında 7103 sayılı kanun ile 4634 sayılı Şeker Kanunu'nda değişikliğe gidildiğini anımsatarak, "Ülke toplam A kotasının yüzde 10'una kadar olan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası yüzde 5'e çekilmiştir. Böylece, 2002 öncesinde 465 bin ton düzeylerinde olan NBŞ üretimi bugün 135 bin ton seviyesine indirilmiştir." diye konuştu.

Temmuz ayında yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2018-2019 pazarlama yılına ilişkin şeker kotalarının 2,7 milyon ton olarak belirlendiğine dikkati çeken Hasdemir, bunun yüzde 95'inin pancar şekeri A kotası ve bu kotanın yüzde 5'inin de NBŞ olarak şirketlere tahsis edildiğini dile getirdi.

- "Çiftçilerin mağdur edilmemesi için her türlü tedbir alınmakta"

Hasdemir, NBŞ kotasının en az yarısının glikoz olarak kullanılma zorunluluğunun getirildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2002'de 16,5 milyon ton olan pancar üretimimiz 2017'de yüzde 28 artış ile 21,1 milyon tona ulaşmıştır. Birim alandan pancar verimimiz ise 2002 yılı öncesinde dekara 4 ton seviyelerindeyken bugün yüzde 50 artışla 6 tonun üzerine çıkmıştır. Böylelikle yurt içi tüketime yönelik şeker ihtiyacı, yurt içi kaynaklar kullanılarak yapılan üretimle karşılanmıştır. Ülkemiz için ekonomik kayba neden olan şeker stokları sorun olmaktan çıkarılmıştır. 2017-2018 şeker üretim döneminde, 58 ilimizde 339 bin hektar alanda üretilen 21,1 milyon ton pancardan önceki yıla göre yüzde 8 artış ile 2,8 milyon ton şeker üretimi gerçekleştirilmiştir."

Hasdemir, şeker sektörünün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, sürdürülebilirliği ve kendine yeterli şeker üretimi için dünya şeker sektörünün yakından takip edildiğini vurgulayarak, halkın ihtiyaç duyduğu şekerin tamamının yurt içinde üretilmesine yönelik çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ve sektörün sürdürülebilirliğine büyük önem verildiğini belirtti.

Bakanlık olarak şeker fabrikalarının özelleştirme sürecini yakından izlediklerini ve çiftçilerin şeker pancarı üretimini sürdürebilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Hasdemir, "Çiftçilerin mağdur edilmemesi için gerekli her türlü tedbir alınmakta. Hiçbir fabrikada çiftçinin ürettiği pancarın alınmaması gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

Hasdemir, fabrikalarda mevcut çiftçilerle asgari 5 kampanya dönemince pancar üretim sözleşmelerinin devam etme zorunluluğunun getirildiğinin altını çizerek, bu nedenle fabrikaların pancar üretiminden elde edilen ürünleri işleme ve şeker üretme zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.

Görüşmelerin ardından, mülga Şeker Kurumu'nun 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.



