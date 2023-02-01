TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, İSİPAB Genel Sekreterler Başkan Yardımcılığına seçildi

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Genel Sekreterler Başkan Yardımcılığına seçilen TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İSİPAB başta olmak üzere İslam dünyasını temsil eden kurumların uluslararası arenada daha etkili olması için çalışacaklarını söyledi.

Cezayir'in başkentinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen İSİPAB Konferansı'nın genel kurulunda yapılan toplantıda, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İSİPAB'ın Asya ülkelerinden sorumlu genel sekreterler başkan yardımcılığına seçildi.

İSİPAB’ın Asya Ülkelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışacak

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, İSİPAB Konferansı kapsamında 54 İslam ülkesinin parlamento genel sekreterlerinin bir araya geldiğini belirtti. Kumbuzoğlu, bu bağlamda idari teşkilatlar olarak siyasetçilere yardım konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un İSİPAB Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmanın çok etkili olduğuna dikkat çeken Kumbuzoğlu, "Biz idari teşkilatlar olarak da etkilendik. Türkiye olarak bunun öncülüğünü Meclis Başkanımız yaptığına göre, biz de genel sekreter olarak bu bağlamda bir şeyler yapma adına aday olduk." dedi. Kumbuzoğlu, İSİPAB Genel Sekreterler Başkanlık teşkilatının Asya ülkelerinden sorumlu başkan yardımcılığına seçilmesine ilişkin, "Ben de TBMM Genel Sekreteri olarak bundan onur duydum. İnşallah bunun gereğini en iyi şekilde yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

“Türkiye İslam ülkelerinde öncü ülke olarak görülüyor”

İslam dünyasını temsil eden örgütlerin daha aktif şekilde sahada bulunması noktasında öncüye ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Kumbuzoğlu, Türkiye'nin bu bağlamda öncü bir ülke şeklinde görüldüğünü, dolayısıyla idari teşkilatların sorumluluk alanının genişlediğini vurguladı. Kumbuzoğlu, araştırma merkezleri kurulması için çabalayacaklarını ve dokümanlar, raporlar ve her türlü argümanları oluşturma noktasında yaptıkları çalışmaların siyasetçilere ve milletvekillerine büyük destek sağlayacağını kaydetti. Çalışmalarını İSİPAB genel kurulunda anlatma fırsatı bulduğunu ve büyük beğeni topladığını aktaran Kumbuzoğlu, "öncü ülke Türkiye'nin" temsilcisi olarak çabalarını artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Kumbuzoğlu, Parlamentolar Arası Birlik (IPU), Asya Parlamenter Asamblesi (APA) gibi uluslararası platformlarda İSİPAB'ı daha etkin hale getirmeyi hedeflediklerini, dolayısıyla 54 ülkenin genel sekreterlerinin daha sık bir araya gelmelerini sağlayacaklarını dile getirdi.