TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda bugün, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere ve Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin söz almasının ardından, TBMM ve Sayıştayın 2019 yılı harcamalarına ait dış denetim raporlarının inceleme sonuçları bilgiye sunuldu.

"Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırması ile Başlayan Gerilim ve Çatışma Sürecinde Yaşanan Hak İhlalleri ve Türkiye'deki Ermeni Vatandaşlarımızın Durumu Alt Komisyonu"nun Azerbaycan'ı ziyaret etmesine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Daha sonra partilerin grup önerileri görüşüldü.

İYİ Parti'nin "Kanal İstanbul", HDP'nin "pandemi sürecinde sağlık sistemi", CHP'nin "adil yargılama" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin öngörüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulun gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin kabul edilen AK Parti Grup önerisine göre, Genel Kurulda bugün Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

Daha sonra Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

