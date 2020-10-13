TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak için cuma günü de çalışacak.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti'nin "emeklilerin sorunları", HDP'nin "Ankara Garı'ndaki patlama" ve CHP'nin "madencilik sektöründe yaşanan sorunlara" ilişkin grup önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Trabzon Milletekili Hüseyin Örs, yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen kesimin emekliler olduğunu, asgari ücretin altında maaş alan milyonlarca vatandaşın bulunduğunu söyledi.

Emeklilerin ekonomik şartlar nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kaldığını savunan Örs, ömürlerinin büyük bir kısmını hizmetle geçiren bu insanların, yaşlandıklarında insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama haklarının olduğunu ifade etti.

HDP'nin grup önerisi üzerinde söz alan Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da Ankara Garı'ndaki eylemi gerçekleştirenlerin Gaziantep'ten Ankara'ya elini kolunu sallayarak geldiğini, patlayıcı maddeleri temin ettiklerinin bilindiğini ve bu kişilerin listesinin emniyette kayıtlı olmasına rağmen bir önlem alınmadığını öne sürdü.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısında olduklarını, masum sivillere yapılan saldırılar ile Ankara'daki saldırı arasında bir fark olmadığını vurguladı.

Yegin, terörün "vahşilik ve zulmün en açık ifadesi" olduğunu belirtti.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver de madencilik sektörünün uygulanan yanlış politikalar nedeniyle daraldığını, haklarını aramak için eylem yapan işçilerin patronları tarafından işten çıkartılarak mağdur edildiğini iddia etti.

Ünver, maden sektöründeki sorunların çözülmesi için TBMM'de bir araştırıma komisyonu kurulmasını da istedi.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise görüşülerek kabul edildi.

Kabul edilen öneriyle Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gündemin birinci sırasına alındı. Kanun teklifinin bu haftaki çalışma günleri içerisinde bitmemesi durumunda Genel Kurul, 16 Ekim Cuma günü saat 14.00'te de toplanacak.

Geçen hafta tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan "Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" görüşmelerine ise 20 Ekim Salı günü devam edilecek.

Konuşmaların ardından Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.