TBMM eski Başkanı vesayetçi Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Amerikan Hastanesi'nde tedavisi devam eden 89 yaşındaki Cindoruk'un sağlık durumunun daha iyi olduğu belirtildi.

CHP heyetinden Cindoruk'a ziyaret

Cindoruk'u bugün, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, beraberindeki CHP İstanbul Milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Sezgin Tanrıkulu, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ile hastanede ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun selamını ilettiler

Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun dileklerini Cindoruk'a iletti. CHP heyeti, eşi, çocukları ve doktoru ile de görüşerek Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hüsamettin Cindoruk kimdir?

AK Parti’nin hazırladığı “başörtüsü serbestisi” ve “ailenin korunmasını” öngören anayasa değişikliği teklifini 'laikliğe aykırı' olarak gören Hüsamettin Cindoruk, "2023 seçimleri laikler ve şeriatçılar arasında olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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28 Şubat'ın siyasi ayağı Cindoruk, "Tekrar şeriat yanlıları kazanırsa sıkıntıya düşeriz. Dini kuralların hakim olmasını istiyorlar." ifadelerini kullanarak darbe dönemine olan özlemini gözler önüne sermişti.